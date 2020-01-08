سوناطراك توقع مع تيكنيكاس رونيداس و سامسونغ على عقد من اجل انجاز مصنع لتكرير البترول بحاسي مسعود

وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على عقد مع مجمع يضم كل من تيكنيكاس رونيداس (اسبانيا) و سامسونغ انجينيرينغ (كوريا الجنوبية) من اجل انجاز مصنع لتكرير البترول الخام بحاسي مسعود.

و تم التوقيع بالأحرف الأولى على العقد بمقر الشركة الوطنية من طرف المدير المركزي انجينيرينغ و تسيير لسوناطراك فايز زان و المدير العام لتيكنيكاس رونيداس خوان ليادو و المدير العام لسامسونغ انجينيرينغ سانغ آن شوا، بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك كمال الدين شيخي و كل من سفيري اسبانيا و كوريا الجنوبية بالجزائر السيدان فرناندو موران كالفو سوليتو و أون يونغ لي على التوالي.

و يرمي هذا المصنع الجديد لتكرير البترول أساسا الى تعزيز الإنتاج الوطني للوقود و الزيوت للاستجابة للطلب الداخلي على المديين المتوسط و الطويل و استخراج أحجام موجهة للتصدير.

و يتعلق هذا المشروع المتواجد على مستوى حوض الحرمة (الذي يبعد ب30 كلم عن حاسي مسعود بولاية ورقلة)، بإنجاز مصنع لتكرير البترول الخام ذي تحويل عميق و بطاقة اجمالية تقدر ب5 مليون طن/سنويا.

و سينتج مصنع التكرير سبعة (7) مواد أساسية بالمعايير الأوروبية "أورو V" و هي البروبان (127.000 طن/ سنويا) و البوتان (180.000 طن/سنويا) و البنزين 95 NO (352.000 طن/سنويا) و البنزين 91 NO (1373.000 طن/سنويا) و الكيروسين (228.000 طن/سنويا) و المازوت (2659.000 طن/سنويا) و الزفت (134000 طن/سنويا).

و يضم مشروع مصنع التكرير الذي تقدر تكلفته ب440.078.294.015 دينار (حوالي 7ر3 مليار دولار)، إنشاء وحدات معالجة و فضاء لتخزين الحمولات و المنتجات و منطقة اشعال و المستلزمات و وحدات معالجة التصريفات.

و سيتم تنفيذ المشروع في مجال الهندسة والتموين والبناء في اطار زمني مدته 52 شهرا ابتداء من بدء سريان العقد حيث سيتم استلام المشروع شهر مارس 2024.

و بإضافة السنتين المندرجتين في إطار الضمان المنصوص عليه في العقد سيتم استلام المشروع نهائيا في مارس 2026.

و تم التوصل إلى هذا الاتفاق عقب مناقصة أطلقها مجمع سوناطراك في 2017.

و من اصل 18 مؤسسة سحبت دفتر الشروط المرتبط بهذه المناقصة، تقدمت سبع (7) شركات بعروض و تم الاحتفاظ بـأربعة منها في ماي 2018 .

و خلال مراسم التوقيع، شدد الرئيس المدير العام لسوناطراك على الأهمية الإستراتيجية لهذا المشروع سواء للشركة الوطنية او للاقتصاد الجزائري، مضيفا بالقول "إمضاء هذا العقد يؤكد رغبتنا في تثمين المنتجات النفطية المكررة من اجل تلبية حاجيات السوق في هذا المجال من جهة و المساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجزائر بالإضافة الى تعزيز النسيج الصناعي".

كما أشار السيد شيخي الى الدور الهام لقانون المحروقات الجديد في نجاح مشاريع الشراكة.

و أستطرد نفس المسؤول يقول ان "قانون المحروقات الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية يعزز دور سوناطراك كفاعل في الاقتصاد الوطني في خدمة تنمية البلد كما انه يعطي رؤية اكثر وضوحا للمستثمرين".

و في هذا الصدد، أكد شيخي ان "الشركات الدولية الأكثر كفاءة ستجد دوما في الجزائر و مع سوناطراك احسن الظروف بغية مرافقتنا على انجاز مشاريعنا الاكثر تعقيدا من خلال الرغبة في استعمال احدث التقنيات بهدف تحسين الاداء و تكاليفنا".