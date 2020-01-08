جائزة "ديزاد فوت": محرز يتوج بجائزة أحسن لاعب جزائري لــ 2019

توج الجناح الدولي الجزائري ، رياض محرز ، الناشط بنادي مانشستر سيتي (البطولة الإنجليزية الأولى المحترفة لكرة القدم) ، بجائزة أحسن لاعب جزائري لسنة 2019، التي يقدمها الموقع الإلكتروني المتخصص "ديزاد فوت".

وتصدر قائد المنتخب الوطني قائمة أحسن لاعب جزائري للسنة بمجموع 40.071 نقطة ، متفوقا تواليا على مواطنيه، يوسف بلايلي (17.614 نقطة) و إسماعيل بن ناصر (16.781 نقطة) .

و رشّح قسم التحرير لموقع "ديزاد فوت" بمناسبة هذه الطبعة الـــ 16 لجائزة أحسن لاعب جزائري، خمسة لاعبين دوليين جزائريين.

ويتعلق الأمر بكل من يوسف عطال (نادي نيس/ فرنسا)، يوسف بلايلي (أهلي جدة/ العربية السعودية)، إسماعيل بن ناصر (نادي ميلان/ إيطاليا)، بغداد بونجاح (نادي السد/ قطر) و رياض محرز (نادي مانشستر سيتي/ إنجلترا).

وبهذا يبرهن اللاعب السابق لنادي ليستر سيتي الإنجليزي ، عن الموسم الممتاز الذي قدمه على جميع المستويات ، يتقدمه التتويج مع "الخُضر" بكأس أمم إفريقيا-2019 لكرة القدم بمصر ، فضلا عن حصده بمعية فريقه "السيتزن" لقب البطولة الإنجليزية، كأس إنجلترا وكأس الرابطة الإنجليزية.

وأبانت إحصائيات النجم الجزائري، عن أرقام إيجابية دفعت بجميع المتتبعين إلى الإتفاق على مردوده القوي ونجاعته.

وقد حقق رياض محرز حصيلة 16 هدفا و 22 تمريرة حاسمة خلال 58 مقابلة خاضها عام 2019.

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