حسين بلوط للإذاعة :تراجع منتوج الثروة السمكية الى 72 الف طن سنويا بسبب التلوث

كشف رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسين بلوط عن تراجع الثروة السمكية في الجزائر الى 72 الف طن سنويا بعدما كان تصل الى 387 الف طن سنويا في الثمانينات.

واوضح حسين بلوط الذي نزل ضيفا هذا الخميس على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الاذاعية الاولى ان من بين الاسباب الرئيسية لتراجع منتوج الثروة السمكية هوالتلوث وعدم احترام القوانين في مجال الصيد وكذا الراحة البيولوجية للاسماك.

ودعا ضيف الصباح للتطبيق الصارم للقوانين في هذا المجال "لاسيما الصيد غير القانوني للمرجان الجزائري الذي يعد الاحسن على المستوى العالمي وتسويقه للخارج عن طريق عصابات منظمة" مطالبا بحمايته من هذه الظاهرة.

واشار الى ان الجزائري يستهلك ما مقداره 200 غرام من الاسماك في العام مقارنة مع دول اخرى في العالم يتعدى استهلاك الفرد فيها الى 20 كغ سنويا وارجع السبب في ذلك لغلاء سعر الاسماك.

المصدر: الاذاعة الجزائرية