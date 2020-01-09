الإذاعة الجزائرية تنظم ندوة فكرية حول "يناير موروث حضاري يجمعنا"

نظمت القناة الثانية للإذاعة الجزائرية، هذا الخميس، بالمركز الثقافي عيسى مسعودي للإذاعة الجزائرية، ندوة فكرية تحت عنوان "يناير موروث حضاري يجمعنا"، وذلك في إطار برنامجها للاحتفال برأس السنة الامازيغية " يناير 2969 "،

وشارك في هذه الندوة أساتذة و باحثون بمواضيع لها علاقة بالإحتفال بيناير، على غرار الدكتور قاسمي زين الدين الذي تناول موضوع "البعد الاجتماعي و الانتروبولوجي ليناير"، والدكتورة سحير نصيرة التي تطرقت إلى "التراث اللامادي الامازيغي"، و الأستاذ سعيد بويزري الذي قدم مداخلة حول "القيم العريقة ليناير". في حين تناول الدكتور فريد خربوش (مدير المركز الوطني للبحث في العصور ما قبل التاريخ علم الإنسان و التاريخ CNRPH) "جهود المركز لترقية التراث اللامادي ليناير"،

أما الأستاذ رشيد بلخير فتمحورت حول "دور العادات في تدعيم الانسجام الاجتماعي"، في حين تناول الأستاذ سعيد ديلمي موضوع "التقويم الامازيغي"، و الأستاذ جمال نحالي "أبعاد ترسيم يناير"، و الأستاذ عبد المجيد جبار تطرق في محاضرته الى "عادات الاحتفال بيناير في منطقة بوسمغون"، والآنسة إيمان قاسي موسى عن "الاحتفال بيناير بوادي ميزاب" و كذا سيد علي سهبون حول "أبعاد الاحتفالات بيناير بالأهقار".

يشار إلى أنه على هامش الندوة تم تنظيم معرض للوحات الزيتية للفنانة التشكيلية صليحة خليفي. كما تم عرض أيضا عدة أطباق غذائية من إعداد السيدات ليلى أوطالب و نادية قارة من جمعية الاقتصاد الأخضر لبوزريعة.