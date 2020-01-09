وزير الشؤون الخارجية المصري يحل بالجزائر في زيارة رسمية

حل وزير الشؤون الخارجية لجمهورية مصر العربية سامح شكري, هذا الخميس, بالجزائر في زيارة رسمية.

وكان في استقبال وزير الخارجية المصري لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي, كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج رشيد بلادهان.

و خلال هذه الزيارة, سيجري السيد سامح شكري مباحثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم, ستتناول "الأوضاع الإقليمية و خاصة مستجدات الوضع في ليبيا و الجهود المبذولة لحلحلة هذه الأزمة".

كما سيتناول اللقاء بين الوزيرين أيضا, العلاقات الثنائية بين الجزائر و مصر و سبل تعزيز التعاون بينهما.