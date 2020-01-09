الإعلان عن تواريخ المرحلة النهائية لكاس أمم إفريقيا 2021 منتصف شهر جانفي الجاري

سيتم الإعلان عن تواريخ المرحلة النهائية من الطبعة الـ 33 من كاس أمم إفريقيا 2021 , المقررة بالكاميرون يوم 15 من شهر يناير الجاري , حسب ما أعلنه رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الملغاشي أحمد احمد في تصريح أدلى به لإذاعة فرنسا الدولية على هامش حفل جوائز الكاف 2019 الذي نظم بالغردقة (مصر) .

وأوضح القائم الأول على شؤون الكنفدرالية الإفريقية ": سنعلن عن تواريخ نهائيات البطولة الإفريقية المقبلة يوم 15 جانفي الجاري, بعد الاجتماع المزمع عقده بالكاميرون بحضور ممثلين عن الحكومة الكاميرونية و الهيئة الكروية الإفريقية ".

وتأتي هذه التصريحات تزامنا مع الأخبار المتداولة مؤخرا, التي تفيد بعودة تنظيم المنافسة الى شهر جانفي, بعد أن أقيمت الطبعة الأخيرة منها (مصر 2019) لأول مرّة في الفترة الصيفية ( جوان- جويلية).

وبهذا الخصوص أوضح احمد أحمد أن:" لا يتعلق الأمر بالعودة الى الوراء (...) ففي إفريقيا الصيف في الشمال يختلف تماما على ما هو عليه في منطقة الجنوب, و اطلب من الأطراف التي تتحدث عن هذا الموضوع العودة الى التصريحات التي أدليت بها خلال ملتقى الرباط الذي أعلنا فيه عن انطلاق الدورة السابقة من المنافسة القارية يوم 24 جويلية , والتي قلت فيها حينها انه يتعين علينا أن نتسم بالمرونة في البرمجة التي يجب ان نأخذ فيها عامل الطقس (الحرارة) بعين الاعتبار .

ومعلوم , أن رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم , احمد أحمد كان قد صرح شهر ديسمبر المنصرم على هامش مونديال قطر, انه سوف لن يكون بالإمكان برمجة دورة 2021 بالكاميرون في الفترة المحدد سابقا (11 جوان إلى 9 جويلية).

وأضاف رئيس الكنفدرالية ": اعتقد انه لا يمكن ان نقيم المنافسة في الفترة المعلنة سابقا , بالنظر إلى الحرارة الشديدة السائدة في هذه الفترة (...) يتعين علينا اذا اتخاذ القرار النهائي بشان الفترة التي تنظم فيها الدورة .

وتجدر الإشارة إلى أن الطبعة السابقة من كاس أمم إفريقيا التي توج بها المنتخب الوطني الجزائري , كانت قد أقيمت لأول مرة في الفترة الصيفية , بعد أن تقرر تغيير فترة تنظيمها لإتاحة الفرصة للاعبين الذين ينشطون بالخارج للمشاركة مع منتخباتهم في المنافسة القارية .