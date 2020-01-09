الوزير الأول يستقبل وزير الشؤون الخارجية الايطالي

استقبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الاول.

وقد سمحت هذه المحادثات ببحث "علاقات التعاون وأفاق تطويرها، لاسيما في مجال انشاء وترقية الشركات الناشئة (Start-up)".

وفيما يخص الجانب السياسي، تبادل الطرفان -حسب نفس المصدر- "وجهات النظر حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تطور الأوضاع على المستوى الإقليمي".

وقد جرى اللقاء بحضور كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج، رشيد بلادهان.