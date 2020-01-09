عودة نحو 1200 لاجئ إلى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين الروسي، بأن ما يقرب من 1200 لاجئ سوري عادوا من الأردن ولبنان خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان للمركز بهذا الشأن ، أنه "خلال ال24 ساعة الماضية عاد 1176 لاجئ إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 204 لاجئين (62 امرأة و104 أطفال) من لبنان عن طريق معبري/ جديدة يابوس/ و /تلكلخ/، بالإضافة إلى 972 شخصا (181 امرأة و308 أطفال)".

وأضاف المركز أن " 163 نازحا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا ".

وأشار إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش السوري " قامت بتعاون مع خبراء روس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.8 هكتار بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 43 عبوة قابلة للانفجار".