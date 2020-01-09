الهلال الأحمر الجزائري يرسل مساعدات لعائلات معوزة بتين زواتين

أرسل الهلال الأحمر الجزائري اليوم الخميس 40 طن من المساعدات الإنسانية مكونة من مواد غذائية و أدوية لفائدة 318 عائلة معوزة في منطقة تين زواتين بتمنراست.

و أشارت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري, سعيدة بن حبيلس خلال حفل انطلاق القافلة بالمركب الأولمبي محمد بوضياف أن هذه المساعدات أرسلت على متن شاحنتين محملتين بمواد غذائية و أدوية و خيم و أغطية و أفرشة إضافة إلى أدوات مدرسية لفائدة عائلات جزائرية هربت من مدينة كيدال سنة 2012 بعد تدهور الوضع الأمني هناك.

و أوضحت بن حبيلس أنه بناء على طلب نجدة أرسلته جمعية الجزائريين القاطنين بمدينة كيدال و المستقرين بتين زواتين في 15 ديسمبر الماضي إلى مكتبه بتمنراست قام الهلال الأحمر الجزائري بجمع حصة أولى من المساعدات الإنسانية قدمها متبرعون, مؤكدة "ان هذه الخطوة تعبر بعمق عن تضامن الهلال الأحمر الجزائري مع هذه العائلات" و "مساهمة في الحفاظ على اللحمة الاجتماعية" لهؤلاء السكان الذين يعانون.

و أضافت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري أن "المساعدات الممنوحة اليوم لهذه العائلات المعوزة ليست سوى بداية لمبادرة تهدف إلى التقرب أكثر منهم حتى يشعروا و كأنهم في بيوتهم و ليتمتعوا بحقوقهم كاملة".

و في ذات السياق, اعلنت السيدة بن حبيلس عن إطلاق قافلة طبية قريبا لفائدة هذه العائلات و التي يعاني أفرادها من أمراض مزمنة داعية السلطات العمومية إلى التدخل من اجل تحسين التكفل بهم نظرا لأن الهلال الأحمر الجزائري لا يتوفر على "الوسائل الكافية" لتغطية احتياجاتهم.

من جانبه عبر رئيس جمعية الجزائريين المقيمين بكيدال, زيداني شيغالي عن "عرفانه" للهلال الأحمر الجزائري الذي لم يتردد في الاستجابة لندائهم "بسرعة", مضيفا ان المساعدة الممنوحة ستخفف من معاناة العائلات التي تواجه "العديد من الصعوبات" على غرار "ظروف الإيواء المتردية و المشاكل الصحية الخطيرة.