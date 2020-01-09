الدورة التأهليية للأولمبياد: المنتخب الجزائري للكرة الطائرة يتغلب على نظيره الكاميروني

تغلب المنتخب الجزائري للكرة الطائرة على نظيره الكاميروني بنتيجة (3-0) لحساب اليوم الثالث للدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية جمعت بينهما عشية اليوم الخميس بالقاهرة.

و جاءت أشواط المباراة على النحو التالي: (25-16, 25-16 و 25-17.

و كان المنتخب الجزائري قد خسر مباراته الافتتاحية ضد نظيره المصري (منظم الدورة) بنتيجة (1-3 : 18-25, 17-25, 25-21 و 20-25).

وسيجري أشبال المدرب كريمو برناوي مباراتهم الأخيرة في الدورة يوم غد الجمعة أمام تونس (سا 00ر19), علما بأن اللقاء الأخير المبرمج يوم السبت ضد غانا قد ألغي بسبب انسحاب هذا الأخير من المنافسة.

و في وقت لاحق (00 سا 19) يواجه المنتخب المصري نظيره التونسي في مباراة بين المرشحين للتتويج بالدورة.

للتذكير فإن الفائز بالدورة سيمثل القارة الإفريقية في أولمبياد طوكيو 2020.