مولودية الجزائر تنهزم أمام وفاق سطيف بنتيجة (1-2)

﻿انهزم فريق مولودية الجزائر أمام الضيف وفاق سطيف بنتيجة (1-2) الشوط الأول (1-1) لحساب لقاء متأخر عن الجولة 14 من بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس، بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر).

وسجل أهداف اللقاء كل من فريوي (31) للمولودية وقندوسي (40) وبوسيف (50) للوفاق.

واثر هذا التعثر يضيع فريق مولودية الجزائر فرصة نيل اللقب الشتوي، ليترسم شباب بلوزداد بطلا لمرحلة الذهاب، بمجموع 29 بفارق نقطتين عن مطارده المباشر.

وبالمقابل يرتقي "النسر السطايفي" إلى الصف الخامس برصيد 20 نقطة رفقة اتحاد الجزائر و مولودية وهران ولكن للاتحاد لقائيي متأخرين و الحمراوة لقاء واحد .

يذكر ان مباريات الجولة الـ 14 جرت يوم 16 ديسمبر الفارط، باستثناء هذه المواجهة التى أجلت لانشغال المولودية بكأس العرب.

نجم مقرة - اتحاد بسكرة 1 - 0 نصر حسين داي - نادي بارادو 1 - 3 أهلي برج بوعريريج - شبيبة القبائل 1 - 1 جمعية عين مليلة - شباب قسنطينة 0 - 0 مولودية وهران - أولمبي الشلف 1 - 2 شبيبة الساورة - اتحاد بلعباس 0 - 1 اتحاد الجزائر - شباب بلوزداد 1 - 0 مولودية الجزائر - وفاق سطيف 1 - 2 .