الخطوط الجوية الجزائرية: جميع المسافرين على شبكة الجزائر-فرنسا تم نقلهم "بصفة عادية

اكد الناطق باسم الخطوط الجوية الجزائرية امين اندلسي اليوم الخميس ان جميع المسافرين على شبكة الجزائر- فرنسا قد تم نقلهم "بصفة عادية" هذا الخميس رغم التخفيض ب20 % لعدد الرحلات المبرمجة بسبب اضراب المراقبين الجويين الفرنسيين.

و اوضح السيد اندلسي في تصريح لوأج ان "جميع المسافرين الذين كانوا سيتوجهون الى فرنسا انطلاقا من الجزائر قد التحقوا بوجهتهم و العكس صحيح رغم اضراب المراقبين الجويين الفرنسيين الذي ارغمنا على التقليص بنسبة 20 % من برنامج رحلات هذا اليوم".

و اضاف ذات المسؤول انه تم ضمان 34 رحلة من الجزائر نحو فرنسا و 37 رحلة تم اجراؤها من فرنسا نحو الجزائر خلال هذا اليوم الخميس مشيرا الى ان "اضطرابات" قد سجلت لكن "دون ان يتم الغاء اي رحلة".

كما اكد السيد اندلسي انه علاوة على التقليص بنسبة 20 % من الرحلات الا ان "الاضطرابات" قد خصت المواعيد لأنه "تم تسجيل تأخرا تراوح بين 30 و 45 دقيقة ما عدا رحلتين بين الجزائر- ليون و عنابة - تولوز التي عرفت تأخرا بأربع ساعات".

و تعود هذه التأخرات -حسب ذات المتحدث- الى السماح بالإقلاع الذي بجب على الطائرات الحصول عليه من المصالح المعنية بفرنسا.

كما اشار المتحدث باسم الخطوط الجوية الجزائرية الى ان خلية المتابعة التي تم تنصيبها على مستوى الشركة منذ الاعلان عن الاشعار بالإضراب قد جندت منذ الساعة الخامسة صباحا من اجل ضمان "السير الحسن للبرنامج الخاص الذي اعدته الخطوط الجوية الجزائرية لتسيير هذا اليوم".

و اضاف قائلا ان الخطوط الجوية الجزائرية "قد قامت بتخفيض عدد الرحلات لكنها رفعت قدراتها على مستوى الرحلات التي تم ابقاؤها مع زيادة عدد المقاعد من اجل نقل جميع المسافرين".

و للتذكير ان المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي كانت قد طلبت من جميع شركات الطيران التي تعمل بفرنسا الى التقليص ب20 % من برنامج الرحلات ليوم 9 يناير 2020 بسبب الاشعار بإضراب المراقبين الجويين الذي دعت اليه النقابات العمالية الفرنسية في اطار التعبئة الوطنية لعمال الوظيف العمومي ضد مشروع اصلاح نظام التقاعد بفرنسا.(