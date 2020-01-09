الرئيس الأمريكي يعلن أنه صادق على فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران

﻿ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الخميس انه صادق على فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، وذلك ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين عراقيتين تضمان قوات أمريكية، فجر أمس الأربعاء.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض "لقد تم بالفعل ،لقد صدقت عليها منذ فترة قصيرة مع وزارة الخزانة الأمريكية".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أمس أن إدارته ستفرض عقوبات جديدة فورية على إيران، ردا على ضربتها الصاروخية..قائلا "هذه العقوبات القوية ستبقى حتى تغير إيران سلوكها".

وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي لم يعلن طبيعة وتفاصيل العقوبات المرتقبة، إلا أنه وصفها بـ" الحدث الكبير" .

كما علق ترامب على حادث تحطم الطائرة الأوكرانية، بعد إقلاعها من مطار الخميني في طهران، فجر الأربعاء، حيث رجح "إسقاط إيران للطائرة بالخطأ".

من ناحية أخرى أكد ترامب أن الولايات المتحدة تعمل على الدفع بحلف شمال الأطلسي (ناتو) للعب دور في قضايا المنطقة وقال :" الناتو يجب أن يساعدنا في الشرق الأوسط من خلال الانخراط في محاربة تنظيم داعش".

يشار إلى أن الولايات المتحدة، أكدت استعدادها في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات إضافية ضد إيران عند الضرورة، لكنها أضافت أيضا أنها على استعداد للدخول في مفاوضات جادة مع طهران بهدف "منع تعريض السلام والأمن الدوليين للخطر أو التصعيد من قبل النظام الإيراني".

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد حدة التوتر بين واشنطن بعد مقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الجمعة الماضية.

وردت إيران بقصف صاروخي استهدف قاعدتين عسكريتين عراقيتين تضمان جنودا أمريكيين في الأنبار وأربيل، لكن من دون أن يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية.