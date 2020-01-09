الجزائري أيوب عزي يتعاقد مع نادي أم صلال القطري

أعلن نادي القطري أم صلال لكرة القدم ، اليوم الخميس ، عن تعاقده مع الجزائري أيوب عزي، لاعب نادي مولودية الجزائر، للانضمام لصفوف الفريق في موسم الانتقالات الشتوية.

وكان أم صلال قد توصل لاتفاق رسمي مع اللاعب الجزائري قبل عدة أيام، بشأن الانضمام لصفوف الفريق، قبل أن يتم التوقيع الرسمي اليوم.

ويعد عزي البالغ من العمر 30 سنة من أقدم عناصر فريق مولودية الجزائر، حيث التحق بالنادي عام 2014 قادما من اتحاد الحراش.

وسيكون أيوب عزي، المحترف الرابع الذي تعاقد معه أم صلال خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد الأرجنتيني راؤول بسيرو والبوسني أنيس بوبيك والبرازيلي ماجنو كروز.

ويحتل أم صلال المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 5 نقاط جمعها من انتصار وتعادلين ومني بـ9 هزائم بعد مرور 12 جولة.

