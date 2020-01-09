البرلمان البريطاني يقر مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي

أقر مجلس العموم البريطاني بشكل نهائي ، مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي ، حسبما أفاد به الإعلام البريطاني اليوم الخميس.

وذكرت المصادر أن مجلس العموم البريطاني صوت على اتفاق (بريكست) الذي أبرمه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع دول الاتحاد الأوروبي، بعد ثلاث سنوات ونصف من التعثر.

وكان مجلس العموم البريطاني (البرلمان) قد وافق على اتفاقية "بريكست" في قراءتها الأولى قبل نهاية ديسمبر المنصرم بأغلبية 124 صوتا، مما يمهد الطريق للتصديق عليها بشكل نهائي بعد استئناف عمل البرلمان خلال هذا الأسبوع.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أكد في وقت سابق أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) سيفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد.

وتعهد بإتمام عملية خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بنهاية الشهر الجاري، خاصة بعد أن حصل حزب (المحافظين) على أغلبية كبيرة في البرلمان في الانتخابات العامة الأخيرة.

ومن المقرر أن تبدأ بريطانيا مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية تجارة حرة بعد موافقة البرلمان البريطاني على الاتفاقية التي توصل إليها جونسون، مع قادة الاتحاد في شهر نوفمبر الماضي.

ويسعى رئيس الوزراء البريطاني إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع التكتل الأوروبي خلال الأحد عشر شهرا المقبلة، أي قبل نهاية الفترة الانتقالية ل(بريكست) على الرغم من تأكيد مسؤولي الاتحاد الأوروبي على أن هذه المدة غير كافية للتوصل إلى اتفاقية بين الطرفين.