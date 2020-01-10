الأمم المتحدة : حصيلة ضحايا الهجمات المسلحة بالساحل الإفريقي تضاعفت 5 مرات منذ 2016

تجاوز عدد ضحايا هجمات الميليشيات المسلحة بدول الساحل الإفريقي 4 آلاف قتيل منذ سنة 2016 وفق ما أفاد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى غرب إفريقيا ومنطقة الساحل محمد بن شامباس.

وقال بن شامباس ، في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي أن عدد القتلى بكل من مالي والنيجر وبوركينافاسو تضاعف خمس مرات منذ 2016، حيث وصل حينها 770 مقابل أكثر من 4 آلاف في عام 2019 المنصرم .

وأكد بن شامباس أن عدد ضحايا هجمات الميليشيات المسلحة في بوركينافاسو التي ترأس دوريا مجموعة دول الساحل الخمس ارتفع من 80 قتيلا خلال 2016 إلى أزيد من 1800 عام 2019.

وأضاف المبعوث الأممي الخاص أن الهجمات التي يشنها المسلحون غالبا ما تشكل جهودا متعمدة للاستيلاء على طرق التسلح والاتجار ، أو لتوسيع نشاطات غير مشروعة.