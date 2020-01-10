خنشلة : تفكيك مجموعة إجرامية مختصة في استيراد وبيع المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة من تفكيك مجموعة إجرامية مختصة في استيراد وبيع المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية حسب ما استفيد اليوم الجمعة من خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.

واستنادا لذات المصدر فإن حيثيات العملية تعود إلى ورود معلومات إلى عناصر هذه الفرقة تفيد بأن مجموعة أشخاص بصدد نقل شحنة من المؤثرات العقلية من ولاية خنشلة إلى ولاية قسنطينة على متن مركبة سياحية تم على إثرها وضع خطة أمنية و نصب حاجز أمني بطريق أم البواقي حيث كللت العملية بتوقيف ثلاثة أشخاص ينحدرون من ولاية قسنطينة.

و بعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم توقيف شريكين آخرين للأشخاص الثلاثة الموقوفين ينحدران من ولاية خنشلة على متن مركبة سياحية وتحويل جميع الموقوفين رفقة المركبتين إلى مقر الفرقة لإخضاع السيارتين للتفتيش الذي مكن من العثور على 189 قرص مهلوس كما ضبط بحوزة المشتبه فيهم مبلغ 49 ألف و 500 د.ج يمثل عائدات البيع غير المشروع للمؤثرات العقلية.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم الخمسة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة الذي أحال ملف القضية عملا بإجراءات المثول الفوري على قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بذات المحكمة الذي أصدر أمر إيداع في حق الموقوفين عن "الحيازة والنقل والتسليم والوضع للبيع والشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار مجموعة إجرامية منظمة و استيراد مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة".