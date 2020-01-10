الجلفة : هلاك امرأة إختناقا بغاز أحادي أوكسيد الكربون بمنطقة "بحرارة "

سجلت مصالح الحماية المدنية بالجلفة اليوم الجمعة حالة وفاة امرأة داخل مسكنها العائلي جراء اختناقها بغاز أحادي أوكسيد الكربون، حسب ما علم من خلية الإتصال لذات السلك.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى المديرية الملازم أول خاضر عبد الرحمان، ان اسعافات الوحدة الثانوية لمدينة الجلفة مدعمة بالوحدة الرئيسية تدخلت في حدود الساعة 11 سا و 45 د بمنطقة "بحرارة " التي تبعد عن مدينة الجلفة حوالي 10 كلم لأجل حالة اختناق امرأة تبلغ من العمر 25 سنة عثر عليها متوفية بمسكنها العائلي جراء استنشاقها لغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من مدفأة مزودة بقارورة غاز البوتان.

ومن خلال هذه الواقعة تجدد مصالح الحماية المدنية ندائها للمواطنين بضرورة أخذ سبل الحيطة والحذر ومراقبة وسائل التدفئة التسخين والطهي وانابيب تصريف الدخان.

المصدر : واج