﻿نفط : سعر سلة خامات أوبك يتراجع الى 26ر67 دولارا للبرميل

سجل سعر خامات أوبك تراجعا في نهاية الاسبوع ، حيث استقر عند 26ر67 دولار، حسب المعطيات التي أوردتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هذا الجمعة على موقعها الإلكتروني.

وكان سعر خامات أوبك قد إستقر الاربعاء الفارط عند 60ر69 دولار للبرميل .

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي, وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

وكانت أسعار الذهب الأسود قد أنهت جلسة الخميس منخفضة ، حيث بلغ خام برنت تسليم مارس بلندن 73ر65 دولارا للبرميل بانخفاض ب 7 سنتا ت أو 1ر0 بالمائة.

وفي نيويورك، أنهى خام القياس الامريكي لشهر فبراير الجلسة عند 56ر59 دولارا.

وتواصل ترجع الاسعار خلال صبيحة اليوم الجمعة، حيث بلغ خام برنت تسليم مارس بلندن 20ر65 دولار متراجعا بنسبة 2 بالمئة مقارنة باغلاق الخميس.

وفي نيويورك، استهل خام القياس الامريكي لشهر فبراير الجلسة عند 35ر59 دولارا مسجلا بذلك انخفاضا ب 35ر0 بالمئة.

ويأتي تراجع الاسعار في سياق التوترات الحاصلة في منطقة الشرق الاوسط والتي أثرت في الايام الاخيرة على السوق.

من جهة أخرى، عبر عدد من المحللين عن تفاؤلهم بإمكانية استقرار اسعار الذهب الاسود على المدى القصير مدعوما بتوقعات النمو على المستوى العالمي و الاتفاق التجاري بين الصين و الولايات المتحدة الى جانب جهود دول منظمة أوبك و البلدان غير الأعضاء، على رأسهم روسيا.

وكان الاجتماع السبع لما يسمى اوبك + قد توج بالاتفاق على زيادة تخفيضاتهم لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وبذلك سيبلغ إجمالي تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها 7ر1 مليون برميل يوميا.

وسيكون هذا التعديل الإضافي ساري المفعول اعتبارذا من 1 يناير 2020 ويخضع للتوافق التام من قِبل كل دولة مشاركة في اعلان التعاون.

وبالنظر الى أن آجال اتفاق تخفيض الانتاج تنتهي في 31 مارس 2020، تعتزم المنظمة وحلفائها في اطار ما يسمى"أوبك+"عقد إجتماعا في 6 مارس المقبل بفيينا.

وسيسبق هذا الاجتماع غير عادي الاجتماع ال18 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبك-خارج اوبك بفيينا والمكونة من سبعة بلدان أعضاء في منظمة أوبك (الجزائر والعربية السعودية و الامارات العربية المتحدة و العراق و الكويت ونيجيريا وفينزويلا) وبلدين غير عضوين في المنظمة (روسيا وكازاخستان) .

المصدر : واج