﻿الجزائر تدين بقوة الهجوم الارهابي الذي إستهدف معسكرا لبعثة الامم المتحدة بشمال مالي

أدانت الجزائر بقوة الهجوم الارهابي الذي استهدف معسكرا لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الإستقرار في مالي "مينوسما"، بمنطقة كيدال، حسب تصريح اليوم الجمعة للناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية السيد عبد العزيز بن علي الشريف.

وصرح الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية "ندين بقوة الهجوم الارهابي الذي استهدف، يوم الخميس 9 يناير، معسكرا لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما"، بتيساليت، منطقة كيدال شمال شرق مالي والذي خلف العديد من الجرحى من بين جنود البعثة الأممية".

وأضاف السيد بن علي الشريف يقول "واذ نعرب عن مواساتنا الكاملة مع القبعات الزرق من الوحدة العسكرية التشادية الجرحى في هذا الهجوم, نؤكد للمينوسما، وللتشاد الشقيقة، حكومة وشعبا عن تضامننا التام".

المصدر : واج