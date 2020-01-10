الجزائر تدين "بأشد العبارات" الهجوم الإرهابي ضد معسكر للجيش النيجري

10/01/2020 - 18:55

أدانت الجزائر "بأشد العبارات" الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس الخميس معسكر للجيش النيجري, معربة عن تضامنها مع الحكومة و الشعب النيجري في "محاربة الإرهاب دون هوادة", حسب تصريح اليوم الجمعة للناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف.

و صرح الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية "ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم الخميس 9 جانفي معسكر للجيش النيجري بـشينيغودار غرب البلاد مخلفا العديد من الضحايا من بين الجنود النيجريين".

و أضاف السيد عبد العزيز بن علي الشريف "و إذ نتقدم بتعازينا الخالصة لعائلات الضحايا و أقاربهم, فإننا نعرب عن تضامننا مع حكومة و شعب النيجر الشقيق و نؤكد لهم دعمنا في المحاربة التي يخوضونها دون هوادة ضد الإرهاب".

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