رابطة الأبطال الإفريقية -الجولة الرابعة : تعادل شبيبة القبائل أمام ضيفها المغربي الرجاء البيضاوي بنتيجة 0-0

تعادلت شبيبة القبائل أمام ضيفها المغربي الرجاء البيضاوي، بنتيجة 0-0 هذا الجمعة بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، لحساب الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة لرابطة أبطال افريقيا لكرة القدم.

وضيعت شبيبة القبائل فرصا سانحة للتسجيل لم تحسن استغلالها.

بهذه النتيجة، يحتل النادي الجزائري مؤقتا المرتبة الثالثة برصيد أربع نقاط، بينما يلتحق النادي المغربي بصدارة الترتيب ب7 نقاط بمعية الترجي التونسي الذي يلاقي يوم غد السبت (00ر17) بمضيفه فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ولحساب الجولة الخامسة المبرمجة يومي 24 و25 يناير 2020، يستقبل فيتا كلوب ضيفه شبيبة القبائل، في الوقت الذي يواجه فيه الترجي التونسي داخل الديار، الرجاء البيضاوي.

أما ممثل الجزائر الثاني، اتحاد الجزائر، سيلاقي يوم غد السبت (00ر14) ، مضيفه ماملودي سانداونز من جنوب افريقيا لحساب الجولة الرابعة عن المجموعة الثالثة.

المصدر : واج