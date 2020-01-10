﻿نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة تفتح"تحقيقا معمقا"في وقائع ملابسات قضية إصابة مواطن بطلقة نارية لاحد أفراد الشرطة بأولاد فايت

فتحت نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة هذا الجمعة "تحقيقا معمقا" في وقائع ملابسات قضية اصابة مواطن بطلقة نارية لاحد أفراد الشرطة بأولاد فايت، حسب بيان لنيابة الجمهورية لدى المحكمة، مشيرا الى ان الضحية نقلت على الفور الى المستشفى وحالتها الصحية حسنة ومستقرة.

وجاء في البيان ان نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة "تعلم الرأي العام ،عملا باحكام المادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية، أنه فور توصلها بخبر اصابة مواطن بطلقة نارية بعد تتبع مركبة على متنها ثلاثة اشخاص الى غاية منطقة اولاد فايت، اين اصابت احدى الاعيرة النارية كتف الضحية بعد استعمال احد افراد الشرطة لسلاحه الناري، والتي نقلت على الفور الى المستشفى لتلقي الاسعافات الاولية وحالتها الصحية حسنة ومستقرة" .

وأوضحت نيابة الجمهورية انها "انتقلت فورا الى عين المكان لمعاينة الواقعة ، كما انتقلت كذلك الى المستشفى للاطمئنان على حياة الضحية ، وفتحت تحقيقا معمقا في الوقائع لمعرفة ملابسات هذه القضية".

﻿وضع الشرطي الذي اصاب مواطن بسلاح ناري بأولاد فايت تحت تصرف وكيل الجمهورية

تم وضع الشرطي الذي اصاب مواطن بسلاح ناري بأولاد فايت تحت تصرف وكيل الجمهورية، حسب ما افاد به اليوم الجمعة بيان للمديرية العامة للأمن الوطني .

وأكد ذات المصدر أنه"اثر عملية تطهير للباعة غير الشرعيين على مستوى حي كردونة بالسعيد حمدين ببئر مراد رايس بالجزائر العاصمة صبيحة اليوم الجمعة 10 يناير 2020 ودعوة احد الباعة غير الشرعيين على متن مركبة لمرافقة مصالح الشرطة لتسليم حمولة المركبة الى دار الرحمة ببئر خادم إلا ان المعنى لاذ بالفرار متوجها عبر الطريق الولائي 36 نحو حي اقامته بأولاد فايت".

وأوضح نفس البيان أن"خلال عملية التوقيف أحد المواطنين كان ضمن مجموعة اشخاص قدم لمساعدة صاحب المركبة وعرقلة عملية توقيفه أين تعرض لإصابة من سلاح ناري في ظروف سيتم -حسب ذات المصدر- تحديدها خلال التحقيق ".

وعليه فان الشرطي وضع تحت تصرف السيد وكيل الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسبا, يضيف بيان المديرية العامة للأمن الوطني.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية