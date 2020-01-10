الدورة التأهيلية للألعاب الاولمبية 2020 - اليوم الرابع : تونس تفوز على الجزائر

إنهزم المنتخب الجزائري للكرة الطائرة أمام نظيره التونسي بنتيجة (1-3) لحساب اليوم الرابع للدورة التأهيلية للألعاب الاولمبية-2020، عشية اليوم الجمعة بالقاهرة، لتتأهل بذلك تونس لدورة الألعاب الأولمبية-2020 المقررة في الصائفة المقبلة بطوكيو (اليابان).

وجاءت اشواط المباراة على النحو التالي: 17-25, 23-25, 28-26، 18-25.

هذه الهزيمة هي الثانية للجزائر بعد المسجلة أمام مصر البلد المنظم بنتيجة (3-1) مقابل فوز واحد على الكاميرون (3-0).

وتنهي تونس الدورة التأهيلية بدون هزيمة بعد فوزها على الكاميرون و مصر بنفس النتيجة (3-0).

وستجري غدا السبت (00ر19)، المباراة الأخيرة للدورة التأهيلية بين المنتخب المصري ونظيره الكاميروني في لقاء شكلي.

المصدر : واج