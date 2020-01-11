التلفزيون الايراني: الطائرة الأوكرانية أسقطت نتيجة خطأ بشري غير مقصود

ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم السبت نقلا عن بيان عسكري، أن الطائرة الأوكرانية، التي تحطمت في إيران الاربعاء الماضي ، أسقطت نتيجة "خطأ بشري غير مقصود"، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم ، إن الطائرة الأوكرانية من طراز (بوينغ 737 )اقتربت موقع حساس وبدت "معادية.لافتا إلى أنه "ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك".

وكانت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قد ذكرت مساء الجمعة، أنه سيتم السبت الإعلان عن سبب سقوط الطائرة الأوكرانية، مرجحة أنه لا يمكن التكهن بسبب سقوط الطائرة إلا بعد انتهاء اجتماع لجنة حوادث الطيران مع الخبراء الإيرانيين والأجانب، والوصول إلى نتيجة التقرير الأولي.

ظريف يقدم اعتذار ايران لإسقاطها الطائرة الأوكرانية

قدم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، اعتذار ابلاده بعد إعلان القوات المسلحة الإيرانية مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية "عن طريق الخطأ".

وكتب ظريف، بعد وقت قصير من نشر بيان القوات المسلحة، عبر حسابه بموقع (تويتر) "إنه يوم حزين.

النتائج الأولية للتحقيق الداخلي للقوات المسلحة.خطأ بشري في وقت الأزمة الناجمة عن المغامرة الأمريكية أدى إلى كارثة".

وأضاف "نأسف بشدة ونقدم اعتذارنا وتعازينا لشعبنا ولأسر جميع الضحايا وللدولة المتضررة الأخرى".

وتحطمت طائرة الخطوط الجوية الدولية الاوكرانية صباح الأربعاءالماضي ، أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف بعد إقلاعها من مطار الامام الخميني في طهران.

وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصا.

وكانت الطائرة تقل 167 مسافرا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، إضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

وأعلنت إيران، مساء الخميس، أنها دعت فريقا من أوكرانيا، للمساعدة في التحقيقات بشأن الطائرة المنكوبة، فيما قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن روحاني أكد أنه للخبراء الأوكرانيين كل الحق في الوصول إلى البيانات الخاصة بالتحقيقات بشأن الطائرة المنكوبة.