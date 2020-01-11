تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان خلفا للسلطان قابوس

أعلن التلفزيون الرسمي العماني اليوم السبت تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا للسلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية مساء يوم الجمعة.

وكان مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان، قد دعا في وقت سابق اليوم ، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وتوفي سلطان عمان قابوس بن سعيد مساء الجمعة بمسقط عن عمر يناهز 80 عاما بعد معاناة مع المرض.

وأعلن الديوان الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

و تولى السلطان قابوس حكم عمان في 23 جويلية 1970 .