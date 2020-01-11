القـضاء على إرهـابيـين اثنـيـن بخـنـشـلـة

11/01/2020 - 11:02

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر كمين بمنطقة بودخان (ولاية خنشلة)، ليلة أمس الجمعة، من القضاء على ارهابيين اثنين واسترجاع كمية معتبرة من الاسلحة، حسب ما أفاد به السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 10 جانفي 2020 ليلا، إثر كمين بمنطقة بودخان، ولاية خنشلة/ ن.ع.5، على إرهابيين اثنين.

ويتعلق الأمر بالإرهابي عرباوي بشير المكنى +أبو إسحاق+ الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007 والإرهابي زيتوني عمارة المكنى +أبو عبيدة+ الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2001".

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