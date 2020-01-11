سبر آراء "وأج" لأحسن رياضي 2019: تتويج الثنائي توفيق مخلوفي وأمينة بلقاضي

﻿توج كل من العداء توفيق مخلوفي (رجال) ومصارعة الجيدو أمينة بلقاضي (سيدات)، بجائزة أحسن رياضي جزائري لسنة 2019،عقب عملية سبر الآراء "براهيم دحماني" التي تنظمها وكالة الأنباء الجزائرية

وسيطر مخلوفي, صاحب فضية مونديال ألعاب القوى بالدوحة القطرية, بشكل كبير على نتائج سبر الآراء بنسبة 95ر86 بالمائة, مقابل 69ر8 بالمائة للرباع وليد بيداني, فيما نال حارس المنتخب الوطني لكرة اليد, خليفة غضبان و إلياس بوغالم, البطل العالمي في الحمل بالقوة, نسبة 17ر2 بالمائة لكل واحد.

من جهتها, نالت المصارعة أمينة بلقاضي (اقل من 63 كلغ), بطلة افريقيا وصاحبة فضية الألعاب الافريقية بالرباط (المغرب), نسبة 50 بالمائة من الأصوات, مقابل 43ر30 % بالنسبة للبحارة أمينة بريشي, بطلة افريقيا في اختصاص "ار اس اكس" والمتأهلة إلى أولمبياد طوكيو.

وجاءت مصارعة الكاراتي دو شيماء ميدي (اقل من 61 كلغ), نائبة بطلة افريقيا وصاحبة ذهبية الألعاب الافريقية, في الترتيب الثالث من هذا التصويت, بعدما حصلت على نسبة 39ر17 بالمائة.

وبهذا يخلف توفيق مخلوفي وأمينة بلقاضي في سجل سبر آراء وكالة الأنباء الجزائرية, كل من السباح اسامة سحنون ومصارعة الكاراتي لامية معطوب, المتوجين بجائزة أحسن رياضي لسنة 2018.



المصدر: واج