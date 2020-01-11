تشييع جثمان السلطان قابوس بن سعيد

11/01/2020 - 13:51

جرى اليوم السبت بمقبرة العائلة بولاية بوشر بمحافظة مسقط ، تشييع جثمان السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور الذي توفي أمس عن عمر ناهز 80 عاما بعد معاناته مع المرض.

وأفادت وكالة أنباء سلطنة عمان ، أن مراسم الدفن جرت بحضور ،السلطان هيثم بن طارق بن تيمور ، وأفراد الأسرة المالكة والوزراء والمستشارين والقادة العسكريين و أعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس الشورى وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وشيوخ وأعيان البلاد وجموع غفيرة من المواطنين.

وأُقيمت صلاة الجنازة بجامع السلطان قابوس الأكبر،وفق نفس المصدر.

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