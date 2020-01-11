وفاة 12 شخصا واصابة 31 آخرين بجروح خلال الـ48 ساعة الأخيرة

لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 31 آخرون بجروح جراء وقوع 13 حادث مرور خلال ال48 ساعة الأخيرة بمناطق مختلفة من الوطن، حسب ما أفادت به اليوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأشار المصدر ذاته الى أن مصالح الحماية المدنية تدخلت من أجل تقديم الاسعافات الأولية ل20 شخصا أصيبوا باختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة وسخانات المياه بكل من خنشلة، ميلة، سطيف، النعامة، بشار، المدية، تبسة وغرداية حيث تم التكفل بالضحايا بعين المكان ونقلهم الى المستشفيات.

من جهة أخرى، سجلت نفس المصالح، في نفس الفترة، 4 حالات وفاة بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة، سخانات المياه ومحركات السيارات بكل من سيدي بلعباس، بومرداس والجلفة.

وتدخل اعوان الحماية المدنية لولاية سعيدة لتقديم الاسعافات الاولية ل4 اشخاص اصيبوا بحروق من الدرجة الاولى، على اثر انفجار قارورة غاز داخل منزلهم ببلدية أولاد خالد.