مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد رجال آلان بورت يصرح : "هدفنا بلوغ مونديال-2021 بمصر"

أكد مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد رجال، الفرنسي آلان بورت، هذا السبت بالجزائر، أن هدف النخبة الوطنية من المشاركة في كاس افريقيا المقررة بتونس (16-26 يناير 2020) "هو بلوغ مونديال-2021" المقرر بمصر.

وأوضح بورت خلال منتدى"المنظمة الوطنية للصحافة الرياضية"، بمركز الصحافة بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة رفقة مساعده طاهر لعبان ورئيس الفيدرالية حبيب لعبان وقائد المنتخب مسعود بركوس ، قائلا"بلوغ الدور نصف النهائي من المنافسة القارية يسمح لنا بالقول بأننا حققنا المبتغى لأننا نكون قد ضمنا التأهل إلى المونديال المقبل بمصر، لكن الوصول إلى نهائيات البطولة العالمية يمر حتما عبر الفوز باللقاءات الأربعة الأولى من "الكان-2020" وهذا سيكون أمرا جد إيجابيا بالنسبة لنا".

وحذر المدرب الوطني من مغبة تسطير أهداف تفوق إمكانيات الفريق، وهو ما قد يضر أكثر بمعنويات اللاعبين, مضيفا "أولا يجب ضمان التأهل إلى المونديال بعدها إذا حققنا اكثر من ذلك فمرحبا به، وإلا فلا يجب الطموح أكثر من الإمكانيات الموجودة".

ومعلوم أن المنتخب الجزائري، عجز في بلوغ مونديال 2019 بالدانمارك وألمانيا، بعدما اكتفى باحتلال المركز السادس في كأس افريقيا 2018 بالغابون، والتي تعد أسوأ مشاركات"الكرة الصغيرة"في تاريخ الجزائر.

وفي سؤال حول إمكانية تحقيق الجزائر للفوز على أقوى المنتخبات الافريقية، مثلما فعله منتخب البرتغال, في دور المجموعات لنهائيات "أورو-2020"، أمس الجمعة (28-25)، على نظيره الفرنسي، أحد أقوى الفرق المرشحة للتويج، أكد بورت أنه يتوجب على "الخضر" الاقتداء بالبرتغال، وأنهم قادرين على تكرار السيناريو، لكن بتوفر الشروط اللازمة.

وأفاد"علينا الاقتداء بمنتخب البرتغال الذي يلعب بشكل جيد، لقد هزم فرنسا بطريقة لعب متطورة، صحيح أن"الديكة"أحسن من الناحية الفردية، لكن لاعبي البرتغال طبقوا طريقة لعب جماعية ومتنوعة سمحت لهم بالفوز.

أرى أن هذا الفريق هو أحسن مثال يقتدى به بالنسبة للفريق الجزائري في النهائيات الافريقية".

ويتواجد "الخضر" في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من المغرب والكونغو وزامبيا، بعد انسحاب منتخب السنغال، حيث ستكون خرجتهم الأولى يوم 16 يناير أمام زامبيا.

وتنشط المنافسة القارية من قبل 16 منتخبا، حيث سيقتطع المنتخب المتوج بلقبها التأشيرة الوحيدة المؤهلة للألعاب الاولمبية يطوكيو-2020.

تجدر الاشارة أن آخر مشاركة للمنتخب الوطني في الالعاب الاولمبية تعود الى دورة أتلانتا الأمريكية سنة 1996.

المصدر : واج