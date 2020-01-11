الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية الكونغولي

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا السبت بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية الكونغولي جون كلود غاكوسو.

وقد حضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين عيادي ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج رشيد بلادهان.

و أشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية ان "زيارة رئيس الديبلوماسية الكونغولية الى الجزائر ستتمحور حول الوضع في ليبيا والتطورات الأخيرة الحاصلة بهذا البلد الجار"، مضيفا أن "هذه الزيارة ستشكل أيضا فرصة لاستعراض وضعية العلاقات الثنائية و البحث عن السبل و الطرق الكفيلة بترقية و تكثيف التعاون بين البلدين".

و خلص البيان الى أن هذه الزيارة "ستشكل أيضا فرصة لتبادل وجهات النظر حول قضايا اقليمية و دولية أخرى ذات الاهتمام المشترك".

وكان وزير الشؤون الخارجية الكونغولي جان كلود غاكوسو قد حل هذا السبت بالجزائر العاصمة في زيارة بصفته مبعوثا من الرئيس الكونغولي دونيس ساسو نغيسو رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا الى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وكان في إستقبال السيد غاكوسو لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج رشيد بلادهان.

المصدر : واج