رابطة الأبطال الإفريقية : إنهزام إتحاد الجزائر أمام ماميلودي صن داونز

إنهزم ممثل الكرة الجزائرية في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية، اتحاد الجزائر، أمام ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي بنتيجة (1-2)، الشوط الأول (1-2) لحساب الجولة الرابعة (المجموعة الثالثة) لمرحلة المجموعات جمع بينهما اليوم السبت ببريتوريا (جنوب إفريقيا).

وسجلت الأهداف من طرف تابيلو مورينا (د 36) وسيبوسو فيلاكازيا (د 45+1) لماميلودي، وأيمن محيوس (د 44) لاتحاد الجزائر.

وضيع اتحاد الجزائر فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة (85) عن طريق ضربة جزاء أهدرها المدافع مفتاح.

بعد هذا النتيجة، تتعقد وضعية نادي"سوسطارة" الذي يبقى في المركز الثالث بمجموع نقطتين، بينما دعم النادي الجنوب الإفريقي مركزه في صدارة المجموعة الثالثة ب (10 نقاط) ضامنا بذلك تأهله للدور ثمن النهائي للمنافسة.

وسيجري اللقاء الثاني لنفس المجموعة بين بيترو أتليتيكو الانغولي والوداد البيضاوي المغربي ابتداء من الساعة 00ر17.

وكان الممثل الجزائري الثاني في هذه المنافسة، شبيبة القبائل قد اكتفي بالتعادل السلبي (0-0) يوم أمس الجمعة أمام الرجاء البيضاوي المغربي لحساب المجموعة الرابعة.

المصدر : واج