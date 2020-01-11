رئيس الجمهورية يعين السيد محمد لوبر رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري

11/01/2020 - 19:22

عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هذا السبت، السيد محمد لوبر رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وذكر المصدر ذاته أن السيد لوبر"أستاذ جامعي في كلية الحقوق بالعاصمة، وصحفي سابق في الإذاعة والتلفزيون، ومدير سابق ليومية المجاهد، وهو حاليا مستشار في قانون السمعي البصري وبصدد التحضير لأطروحة دكتوراه في الخدمة العمومية للسمعي البصري في الجزائر، كما ساهم أيضا في تنسيق فرق تحرير القوانين الأربعة المتعلقة بالإعلام والاتصال ما بين سنتي 1982 و2014".

المصدر : واج 

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الجزائر

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