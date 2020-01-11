وفاة الصحفي السابق بوكالة الانباء الجزائرية عبد الكريم حمادة

توفي هذا السبت بباريس الصحفي السابق في وكالة الانباء الجزائرية (وأج) عبد الكريم حمادة عن عمر ناهز 71 سنة، على اثر مرض عضال، حسبما علم من مقربيه.

وكان الراحل الذي التحق بوكالة الانباء الجزائرية في سنة 1974 قد عمل في مختلف المصالح قبل ان يشغل منصبي نائب مدير الاعلام ونائب المدير العام، كما كان مراسلا لوكالة الانباء الجزائرية بكل من داكار وباريس.

كما كان الفقيد المولود بحي القصبة (الجزائر العاصمة) وابن الشهيد محمد حمادة من المدافعين عن حقوق العمال كمسؤول نقابي بالوكالة.

و بعث المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية لأسرة الفقيد رسالة تعزية كتب فيها: "ببالغ الحزن و الاسى تلقيت نبأ وفاة رفيق المهنة والصديق الاخوي عبد الكريم حمادة الذي قضى نحبه بعد كفاح مرير مع الداء العضال.

بهذه المناسبة الاليمة، اتقدم باسمي وباسم كافة عمال الوكالة الى عائلة الفقيد و الى اهله و ذويه باحر التعازي و جميل المواساة راجيا من العلي القدير ان يتغمد المغفور له بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته و يلهم ذويه الصبر وعميق السلوان.

ان لله و انا اليه راجعون".

المصدر : واج