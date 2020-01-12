الأمم المتحدة ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

﻿رحبت الأمم المتحدة بإعلان" وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية من قبل الأطراف في ليبيا".

ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ، في بيان لها اليوم ، كافة الأطراف إلى" الالتزام التام بوقف إطلاق النار وإفساح المجال أمام الجهود السلمية لمعالجة جميع الخلافات عبر حوار ليبي-ليبي".

وعبرت البعثة الأممية عن" استعدادها التام لمؤازرة الليبيين وتسخير كل إمكانياتها لمساعدتهم في إيجاد حل سلمي ونهائي للأزمة الليبية".

وكان الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، قد دعيا في بيان مشترك عقب اجتماعهما بإسطنبول يوم الأربعاء الماضي إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا يبدأ منتصف ليل الأحد.