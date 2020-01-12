مستغانم: إنقاذ 11 شخص بينهم 3 رضع من الاختناق بعد احتراق مسكن

تم مساء أمس السبت بمستغانم إنقاذ 11 شخص بينهم 3 رضع من الاختناق بعد احتراق مسكن ببلدية مزغران حسبما أستفيد من المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن وحدات الإسعاف والإطفاء التابعة للحماية المدنية تدخلت مساء السبت لإخماد حريق شب في أحد المساكن المكونة من طابق واحد بمنطقة التوسع السياحي صابلات (بلدية مزغران) غرب مستغانم.

وتعرض -وفقا لذات المصدر- 11 شخص وهم 5 نساء و6 أطفال ثلاثة منهم رضع لاختناق نتيجة استنشاق الغازات المحترقة تم التكفل بهم بعين المكان وحول بعضهم على جناح السرعة إلى الاستعجالات الطبية الجراحية للمؤسسة الاستشفائية "أرنستو شي غيفارا" لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت الحماية المدنية التي جندت مركبات وأفراد من ثلاث وحدات هي الوحدة الرئيسية ووحدة حاسي مماش والوحدة البحرية من السيطرة على الحريق وتفادي انتشاره إلى باقي أجزاء المسكن يضيف ذات المصدر.

وبالرغم من بقاء أسباب هذا الحريق مجهولة دعت المديرية الولائية للحماية المدنية المواطنين إلى مراقبة التوصيلات الكهربائية ولاسيما الأسلاك المكشوفة وعدم التهاون في صيانة أجهزة التدفئة التي تعمل بالطاقة الكهربائية وتفادي تركها في متناول الأطفال كما أشير إليه.