توقيع اتفاقية لتكوين صحفيي القناة الرابعة بالتلفزيون الجزائري

تم اليوم بمقر التلفزيون الجزائري توقيع اتفاقية شراكة بين المحافظة السامية للأمازيغية والمؤسسة العمومية للتلفزيون تتضمن تكوينا لفائدة صحفيي وتقنيي القناة الرابعة وفق وثيقة مرجعية تشمل مصطلحات مختلف اللهجات الأمازيغية.

وأوضح الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد أن مرافقة هؤلاء الصحفيين والتقنيين ستكون مع خبراء مختصين في اللسانيات بالشراكة مع الأكاديمية الأفريقية للغات، مشيرا إلى أن المحافظة ستقوم بتدعيم وتمويل محطات التكوين للفئتين.

من جانبه ثمن المدير العام بالنيابة للتلفزيون فتحي سعيدي هذه الإتفاقية التي تدفع بالاهتمام بجميع متغيرات اللغة الأمازيغية وترقية التراث الوطني المادي واللامادي.