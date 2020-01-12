اتحاد الفلاحيين يدعو إلى إعادة إحياء التعاونيات الفلاحية

دعا رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي الى ضرورة جعل وزارة الفلاحة وزارة سيادية، والى العودة لإحياء التعاونيات الفلاحية التي اثبتت نجاعتها في الدول المتقدمة، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالقطاع الذي من شأنه ضمان الأمن الغذائي.

وقال عليوي في تصريح للاذاعة الجزائرية بمناسبة انطلاق السنة الفلاحية الجديدة إن القطاع الفلاحي يحتاج الى مزيد من الدعم، داعيا الى اشراك مهنيي القطاع في الحوار والمشاورات لسن القوانين الخاصة بالقطاع، مشددا على ضرورة اعتبار وزارة الفلاحة وزارة سيادية لضمان الامن الغذائي.

كما دعا عليوي الى انشاء تعاونيات فلاحية مضيفا أن نظام التعاونيات قد اثبت نجاعته في الدول الأوربية.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية