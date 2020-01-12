اسمنت: تواصل ارتفاع الصادرات خلال ال11 شهرا الأولى من 2019

واصلت الصادرات الجزائرية للإسمنت اتجاهها التصاعدي الذي عرفته خلال الاشهر الاخيرة لتبلغ أزيد من 59 مليون دولار خلال الاشهر 11 من 2019 مسجلة بذلك ارتفاعا بأزيد من 239 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 ، حسبما علمته "واج" من مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك.

و يوضح ذات المصدر، ان "الاسمنت المائي" و "اسمنت كلنكر" سجلا تحسنا ملحوظا بحيث انتقلا من 47ر17مليون دولار خلال الاشهر 11 من سنة 2018 الى 24ر59 مليون دولار خلال نفس الفترة لسنة 2019 اي بارتفاع قدره 20ر239 بالمئة.

و من شأن هذه الاحصائيات تجاوز توقعات صادرات الاسمنت المقدمة في شهر نوفمبر الماضي من طرف وزارة التجارة.

و بلغت امكانيات الجزائر في انتاج الاسمنت 40 مليون طن/سنة، علما أن البلاد قادرة على تصدير 20 مليون طن من هذه المادة مقابل حاجيات للسوق المحلي تتراوح حول 22 مليون طن/سنة.