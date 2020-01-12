أهلي يرج بوعريريج: فرانك دوما يغادر العارضة الفنية و بوعكاز الأقرب لخلافته

12/01/2020 - 17:37

تم فسخ عقد المدرب الفرنسي لأهلي برج بوعريريج (الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم) فرانك دوما بالتراضي حسب ما علم اليوم الأحد من إدارة النادي.

و أوضح أنيس بن حمادي رئيس مجلس الإدارة أنه تم الاتفاق مع التقني الفرنسي بفسخ العقد بالتراضي و ذلك بعد الاقتناع أن علاقة العمل "لم تعد ممكنة بين الطرفين" و منه ضرورة إيجاد حل للتخلي عن الالتزام المبرم مع بداية الموسم و الذي يربط التقني بالنادي البرايجي لموسمين.

من جهة أخرى، باشرت إدارة النادي مفاوضات مع التقني التونسي معز بوعكاز الذي و بنسبة كبيرة، سيخلف فرانك دوما على رأس العارضة الفنية لفريق الجراد الأصفر.

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