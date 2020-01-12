التهاب الكبد الفيروسي : تنظيم يوم تحسيسي بالبريد المركزي بالعاصمة

﻿ نظمت الجمعية الوطنية لمساعدة المصابين بالتهاب الكبد الفيروس اليوم الأحد بالبريد المركزي (الجزائر العاصمة) يوما تحسيسي للوقاية من هذا المرض الذي ينتشر بنسبة 1 بالمائة من مجموع السكان.

وأكدت الأمينة العامة للجمعية، السيدة مسعودة ثرية بالمناسبة أن الجمعية اعتادت على تنظيم ايام توعوية للوقاية من التهاب الكبد المعدي سيما بمناسبة احياء اليومين العالمي والوطني من خلال شرح للمواطنين طرق انتقال هذا الداء و أهمية اجراء التشخيص المبكر والعفوي، مشيرة بأنه في حالة الكشف عن ايه حالة من الحالات الجديدة يتم "تأكيدها عن طريف اجراء فحوصات اضافية بالمخابر الخاصة والمستشفيات الوطنية".

وأوضحت بالمناسبة أن الجمعية "تواصل جهودها للتصدي لهذا المرض المعدي وتطبيق ومرافقة توصيات وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات والمنظمة العالمية للصحة الرامية الى القضاء نهائيا على هذا الداء مع افاق 2030 "، مذكرة بأن الأدوية تقدم "مجانا" للمرضى بالمؤسسات الاستشفائية.

وأشارت عضو بالجمعية الوطنية للنخبة العلمية الطبية التي رافقت الجمعية خلال هذا اليوم التحسيسي الدكتورة اكلي سمر أنه "يمكن الوقاية من هذا المرض اذا تم الكشف عنه مبكرا وتناول المصاب علاجه بصفة منتظمة وفي حالة حدوث العكس فان المرض يتطور الى مرض مزمن ثم الى سرطان".

وذكرت من جهتها الدكتورة ليندة نوال مكلفة بالمواد الصيدلانية بأن الأدوية الموجهة لعلاج التهاب الكبد الفيروس تنتج بالجزائر منذ 2015 "مما يجعلها في متناول جميع المرضى بدون انقطاع كما تقدم مجانا لهؤلاء"، مشددة على ضرورة "تكثيف البرامج التحسيسية وتوعية المواطن لآن المرض يتطور بصمت و ببطء".