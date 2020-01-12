كأس إفريقيا للأمم-2020- تحضيرات : الجزائر تفوز وديا على أنغولا

فاز المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) على نظيره الأنغولي، بنتيجة (28-21) الشوط الأول (17-07)، في لقاء ودي تحضيري، جرى مساء هذا الأحد بالقاعة الرياضية بعين طاية (شرق العاصمة).

وتدخل هذه المواجهة في إطار تحضيرات"الخضر"للمشاركة في نهائيات كأس افريقيا للأمم-2020 المقررة بتونس من 16 الى 26 يناير الجاري.

ويطمح أشبال مدرب المنتخب الوطني، الفرنسي آلان بورت، إلى احتلال إحدى المراكز الثلاثة الأولى واقتطاع تأشيرة التأهل إلى البطولة العالمية 2021 المقررة بمصر.

وفي النسخة الـ24 للمنافسة الإفريقية، تتواجد الجزائر ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات المغرب والكونغو وزامبيا، فيما انسحب منتخب السنغال من الدورة.

أما أنغولا فتنتمي إلى المجموعة الثانية رفقة كل من ليبيا والغابون ونيجيريا.

وعقب الدور التمهيدي، يتأهل صاحبا المرتبتين الأوليين عن كل مجموعة (أ, ب, ج, د) إلى المرحلة الثانية للمنافسة والتي ستضم بعدها فوجين (أ و ب)، حيث يتكون الفوج (أ) من صاحبي المركزين الأولين عن المجموعتين الأولى و الثانية، بينما يتشكل الفوج الثاني من الأوليين عن المجموعتين الثالثة و الرابعة، كما تؤخذ بعين الاعتبار النتائج المسجلة بين نفس الفريقين خلال الدور التمهيدي.

وبرمجت مباريات الدور نصف النهائي يوم 24 يناير على أن تنشط المباراة النهائية يوم 26 من نفس الشهر.

وتعرف المنافسة القارية حضور 16 فريقا وطنيا، حيث يقتطع المنتخب المتوج بلقبها تأشيرة التأهل إلى الألعاب الأولمبية طوكيو-2020، علما أن دورة تونس ستكون مؤهلة أيضا إلى بطولة العالم مصر-2021.

تجدر الإشارة أن آخر مشاركة للمنتخب الوطني في الالعاب الاولمبية تعود إلى دورة أتلانتا الامريكية سنة 1996.

المصدر : واج