السراج يدعو الليبيين الى "طي صفحة الماضي للانطلاق نحو السلام والاستقرار"

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج، اليوم الإثنين، كل الليبيين إلى طي صفحة الماضي و نبذ الفرقة ورص الصفوف للانطلاق نحو السلام والاستقرار.

وفي تصريح لقناة "ليبيا" اليوم قبيل توجهه الى موسكو للمشاركة في التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار مع قوات المشير خليفة حفتر، قال السراج "علينا أن ندرك جميعا أن الاختلاف بيننا يجب أن يدار ديمقراطيا وبالحوار، فلم يعد هناك مجالا للقبول بحكم الفرد الشمولي"، داعيا كل الليبيين إلى "طي صفحة الماضي و نبذ الفرقة ورص الصفوف للانطلاق نحو السلام والاستقرار".

وشدد السرج على أن خطوة التوقيع على وقف إطلاق النار "إنما هي للدفع بهذا الإتفاق إلى الأمام، ولمنع إراقة المزيد من الدم الليبي فقبولنا بوقف إطلاق النار يأتي من موقف قوة حفاظا على اللحمة الوطنية ونسيجنا الإجتماعي...".

تجدر الاشارة إلى أن طرفا الأزمة الليبية قد وافقا على وقف إطلاق النار بفضل جهود دبلوماسية مكثفة لعبت فيها الجزائر دورا محوريا من خلال استضافتها لوفود عدة بلدان فاعلة في الملف الليبي.