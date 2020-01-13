كرة اليد / كأس إفريقيا-2020: تعيين 8 أزواج تحكيمية في مقدمتها الجزائريان حميدي وبلخيري

اختارت الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد 8 أزواج تحكيمية من بينها الجزائريان سيد علي حميدي و يوسف بلخيري لإدارة مباريات كأس إفريقيا للأمم-2020 المقررة من 16 إلى 26 يناير بتونس.

وسبق لحميدي و بلخيري أن شاركا في دورة-2018 بالغابون، حيث نجحا في أول خرجة دولية لهما بقيادتهما المباراة النهائية بين تونس و مصر (26-24).

و واصل الزوجي التحكيمي الجزائري تألقه في 2019، بإدارته الكأس الإفريقية الممتازة للأندية (سيدات)، نهائي كأس إفريقيا للأندية الحائزة على الكأس (رجال)، نصف نهائي مونديال دون 21 عاما (ذكور)، نهائي دورة الألعاب الإفريقية (رجال)، نهائي كأس إفريقيا للأندية البطلة (رجال) و مباريات من بطولة العالم للسيدات.

وسيكون حاضرا إلى جانب الجزائريين، زوجان مصريان و آخران تونسيان و زوجي سنغالي و آخر طوغولي و زوجي إسباني يشرف حاليا على مباريات من الدور التمهيدي للبطولة الأوروبية-2020 الجارية بالنمسا و النرويج و السويد قبل الالتحاق بتونس يوم 18 يناير.

قائمة الحكام المعينين لكأس إفريقيا-2020:

1. الجزائر : سيد علي حميدي - يوسف بلخيري

2. مصر : علاء إمام - حسام هداية

3. مصر : محمود البلطجي - حمدي ناصر

4. إسبانيا : إغناسيو غارسيا - أندرو مارين

5. السنغال : عبدولاي فاي - الشيخ محمد فاضل ديوب

6. الطوغو : أكباتسا ياوو ماووسي - أسينيون أغبيكو كوكو

7. تونس : سمير كريشن - سمير مخلوف

8. تونس : رمزي خنيزي - إسماعيل بوعلوشة.