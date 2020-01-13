فوز جزائريين في الشعر والرواية بجائزة الشارقة للإبداع العربي

أعلن هذا الاثنين, بالشارقة (الإمارات العربية المتحدة) عن فوز الجزائريين محمد بوثران في مجال الشعر وأمينة معنصري في مجال الرواية بجائزة الشارقة للإبداع العربي الإصدار الأول في طبعتها الثالثة والعشرين.

وفاز الشاعر محمد بوثران بالجائزة الثانية عن مجموعته "كفن واحد, وأكثر من قبر" بينما فازت الكاتبة أمينة معنصري بالجائزة الثالثة عن روايتها "جوانفيل" ليكون أول تتويج للأدب الجزائري في مطلع السنة الجديدة.

ومن المنتظر أن تسلم الجوائز خلال الملتقى الذي يقام في المغرب شهر أفريل القادم.

وسبق لعدد من الجزائريين أن توجوا بالجائزة على غرار محمود ابراقن الذي توج في أولى دوراتها سنة 1998عن كتابه "هذه هي السينما" ويوسف بعلوج وإسماعيل يبرير في المسرح ومبروك دريدي في الرواية.