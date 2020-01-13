الرابطة الثانية / تسوية الرزنامة : شبيبة بجاية تطيح بمولودية بجاية (3-2)

تغلب فريق شبيبة بجاية على غريمه مولودية بجاية بنتيجة (2-3), الشوط الأول (2-0), في داربي منطقة الصومام, الاثنين بملعب "الوحدة المغاربية", لحساب تسوية رزنامة الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

وسجل أهداف "الشبيبة" كل من زناسني (د 14), فضلا عن ثنائية غانم (د 39) من ركلة جزاء و (د 73). وسجل للمولودية مسعود غربي (د 67) علال (د 81).

وبعد هذه النتيجة بقي جدول الترتيب على حاله, فرغم فوزها استقرت الشبيبة البجاوية عند المرتبة ما قبل الأخيرة (الـ15), برصيد 14 نقطة, بينما تجمد رصيد المولودية البجاوية عند النقطة 16, تُبقيه عند المرتبة (الـ14).

وبالتالي عجزت تشكيلة "الموب" على خطف النقاط الثلاث, التي كانت ستمح له باللحاق بجمعية الخروب عند الصف التاسع, بفارق ثماني نقاط عن صاحب المرتبة الثالثة في سلم الترتيب.

للتذكير أنه تم تأجيل هذه المواجهة المحلية التي كانت مبرمجة أساسا يوم 12 أكتوبر 2019, بقرار من السلطات المحلية "لأسباب أمنية متعلقة بالنظام العام".

للإشارة, أن نادي أولمبي المدية فاز بلقب مرحلة الذهاب الشتوي للمحترف الثاني بتصدره جدول الترتيب العام برصيد 31 نقطة.