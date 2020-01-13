الرئيس عبد المجيد تبون يزور المجاهد و الوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته للاطمئنان على صحته

قام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مساء اليوم الاثنين، بزيارة المجاهد والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، في بيته، من اجل الاطمئنان على صحته، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في بيان رئاسة الجمهورية: ''أدى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء اليوم، الإثنين 13 جانفي، زيارة إلى المجاهد والوزير الأسبق الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، في بيته للاطمئنان على صحته".

و بالمناسبة، "عبر الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي عن عميق تأثّره بهذه الزيارة، و شكره على هذه الالتفاتة الكريمة"، كما "تمنى للسيد الرئيس التوفيق والسداد لما يبذله من جهود في خدمة الوطن في الداخل، واستعادة مكانة وهيبة الجزائر على الساحة الإقليمية والدولية"، مثلما جاء في البيان.

و من جهته، "تمنى رئيس الجمهورية للدكتور أحمد طالب الإبراهيمي موفور الصحة والعافية وطول العمر، وأطلعه على بعض جوانب التغيير الشامل الذي شرع في تطبيقه بدء بالمراجعة الواسعة للدستور التي يجب أن تحظى بأوسع توافق وطني ممكن".

و "بدوره عرض الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي أفكاره حول تصوره للمستقبل في ظل تعزيز الوحدة الوطنية لبناء جبهة داخلية صلبة، وتحصين الهوية الوطنية وقيم الأمة وثوابتها"، يضيف المصدر ذاته.

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الحكومة الأسبق المجاهد مولود حمروش

وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد استقبل في وقت سابق من اليوم، رئيس الحكومة الأسبق، المجاهد مولود حمروش، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و أوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء "يأتي استمرارا لسلسلة المشاورات التي شرع فيها السيد رئيس الجمهورية مع الشخصيات الوطنية وقادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، حول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور، التي أوكلت مهمتها في مرحلة أولى إلى لجنة من الخبراء برئاسة الأستاذ الجامعي وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة البروفسور أحمد لعرابة".

و أكد البيان أن "الهدف الأساس من هذه المشاورات هو بناء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب، وإجراء إصلاح شامل للدولة يسمح بتكريس الديمقراطية في ظل دولة القانون التي تحمي حقوق وحريات المواطن، وهو هدف التزم به السيد عبد المجيد تبون خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، وأكده في الخطاب الذي ألقاه مباشرة بعد أداء اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية".

"وقد قدم السيد مولود حمروش لرئيس الجمهورية تصوره حول مختلف القضايا المطروحة في الساحة الوطنية، على ضوء تجربته الطويلة في خدمة الدولة، ومتابعته للأحداث الوطنية كفاعل سياسي بارز"، يضيف بيان رئاسة الجمهورية.