الرابطة الأولى: فرانك دوما مدربا جديدا لشباب بلوزداد

وقع المدرب السابق لأهلي برج بوعريريج، فرانك دوما، عقدا لمدة عامين مع فريق شباب بلوزداد الناشط في الرابطة الأولى الجزائرية ، حسبما علم اليوم الاثنين لدى إدارة الفريق العاصمي.

و تلقى المدرب الفرنسي، الذي فسخ عقده بالتراضي مع فريق أهلي برج بوعريريج، اتصالات من قبل فريق مولودية الجزائر الذي يتواجد حاليا من دون مدرب بعد إقالة الفرنسي بيرنار كازوني.

و سيساعد المدرب فرانك دوما في العارضة الفنية اللاعب الدولي السابق و لاعب شبيبة القبائل سابقا، سليمان رحو.

و سيتوجه فريق شباب بلوزداد، الذي توج بطلا شتويا، يوم الثلاثاء إلى تونس لإجراء تربص شتوي قبل بداية مرحلة العودة، حيث سيلعب رفقاء اللاعب سفيان بوشار ثلاثة مباريات ودية ضد فرق سيتم اختيارها لاحقا.

يذكر أن فريق شباب بلوزداد قد تأهل إلى الدور الثمن النهائي من كأس الجمهورية.