الكاف تدخل تعديلات في رزنامة التصفيات المؤهلة لـــ "كان" 2021 و مونديال-2022

على إثر الاجتماع الموسع للجنة لتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2021 مع كافة الأطراف المتداخلة و السلط المحلية الكاميرونية بتاريخ 15 يناير 2020 قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) تقديم منافسات كاس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 من يونيو/يوليو إلى يناير/ فبراير 2021.

كما قررت الهيئة الإفريقية إدخال تعديلات على رزنامة مباريات التصفيات المؤهلة لكـــان الكاميرون 2021 ونهائيات كأس العالم قطر 2022 لتصبح المواعيد على النحو التالي :

23-31 مارس 2020 : مباريات الجولتين 3 و 4 من تصفيات الكان

1-9 يونيو 2020 : مباريات الجولة 5 من تصفيات الكان 31 أغسطس - 8 سبتمبر 2020

- مباريات الجولة 6 و الأخيرة من تصفيات الكان 13- 05 أكتوبر 2020

– مباريات الجولة 1 من تصفيات كأس العالم 2022 17-09 نوفمبر 2020

- مباريات الجولة 2 من تصفيات كأس العالم 2022 30-22 مارس 2021

- مباريات الجولتين 3 و 4 من تصفيات كأس العالم 2022 30 أغسطس- 7 سبتمبر 2021

- مباريات الجولة 5 من تصفيات كأس العالم 2022 12- 04 أكتوبر 2021

- مباريات الجولة 6 و الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 16- 8 نوفمبر 2021

- مباراتي الذهاب و الإياب الفاصلتين من تصفيات كأس العالم 2022 .